СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Пассажирское паромное сообщение через Керчь начнется сегодня

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек", — сказал Лукашенко журналистам.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.