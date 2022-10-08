Пассажирские суда средней вместимости начнут ходить из Крыма на Кубань
Минтранс Крыма: между республикой и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек", — сказал Лукашенко журналистам.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.