МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но ее терпение не безгранично, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров тем, кто разговаривает языком санкций. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".

Лавров отметил, что "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".

"Все то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков", — заметил министр.

"Мы уже привыкли к тому, что страны Запада постоянно готовят какие-то антироссийские меры. Когда повода нет, в Вашингтоне его обязательно придумают, а все остальные просто следуют в заданном американцами фарватере. Так что референдумы на освобожденных территориях используются лишь в качестве очередного предлога для усиления давления на нашу страну. Мы, в общем-то, и не ждали, что будет по-другому", — добавил он.