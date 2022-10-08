МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. США следует серьезно поработать над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что Россия пока отвечает на экономическую агрессию сдержанно

По мнению министра, русофобски настроенные элиты США "мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией".

"По сути, речь идет о безрассудной линии на нагнетание международной напряженности. Реально ли разорвать этот "порочный круг"? Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство", — сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Министр считает, что Вашингтону "стоило бы также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в наши внутренние дела".

"Понимаем, что осознание новой расстановки сил в мире дается США непросто и болезненно. Но чем раньше они начнут считаться с геополитической реальностью, тем меньше "наломают дров" и тем лучше пойдет объективный процесс формирования более справедливого и демократичного полицентричного мироустройства", — сказал министр.

Глава МИД также назвал основную проблему Вашингтона.

"Основная проблема заключается в том, что американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписаные табу в дипломатической практике", — отметил он. — Вопреки геополитическим реалиям США пытаются подмять под себя остальных членов мирового сообщества, заставить всех жить по "правилам", которые сами же и выдумывают".