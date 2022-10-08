БЕЛГРАД, 8 окт — ПРАЙМ. Сербские власти не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич. Сербия построит нефтепровод в Венгрию

"Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии… Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого… В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — отметил сербский лидер.