МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило возможности поддержки строительства и реконструкции ЖКХ за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте кабмина. Минстрой оценил объемы незавершенного строительства

"Постановление, расширяющее возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования таких проектов, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за счёт ФНБ организациям предоставляются долгосрочные кредиты на новые проекты и на завершение начатых объектов. Кредит дается на обновление "систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений".

"Средства на реализацию таких проектов выдаются Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может составлять до 80%", — добавляется в сообщении.

Также ранее правительство приняло решение ускорить привлечение средств ФНБ на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. До конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 миллиардов рублей. Из них 37 миллиардов рублей поступит в 2022 году и 113 миллиардов в 2023 году.