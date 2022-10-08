Шторм вносит корректировки в организацию работы Керченской переправы
Оперштаб Краснодарского края: шторм вносит корректировки в работу Керченской переправы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — ПРАЙМ. Штормовая погода на море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море", — сказано в сообщении.
В оперштабе отметили, что для открытия переправы есть вся необходимая инфраструктура.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.