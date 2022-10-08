РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — ПРАЙМ. Штормовая погода на море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пассажирские суда средней вместимости начнут ходить из Крыма на Кубань

"В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море", — сказано в сообщении.

В оперштабе отметили, что для открытия переправы есть вся необходимая инфраструктура.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.