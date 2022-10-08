МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

" Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство

"Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений — только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.

Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией — ведущим партнером в регионе — за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.

Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка — регион дружественный и перспективный.

"Налажен политический диалог, который продолжается и сегодня, несмотря на давление со стороны США и ЕС… Мы говорим и, уверен, слышим друг друга", — добавил глава МИД РФ.

Сергей Лавров

Лавров заявил, что Россия пока отвечает на экономическую агрессию сдержанно

Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям — ни в 2014 году, ни сейчас.

"Мы готовы к дальнейшему развитию отношений… со всеми нашими латиноамериканскими друзьями, в том объеме, в котором к этому готовы они. Наш подход здесь абсолютно искренен, мы не ставим их перед выбором — "с кем им быть". У нас своей "доктрины Монро" не было и нет. Мы за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной, деидеологизированной основе. За наведение мостов, а не возведение стен", — заключил министр.

Около трети стран Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.

Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор и Сент-Винсент и Гренадины.