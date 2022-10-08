МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство

"Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений — только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.

Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией — ведущим партнером в регионе — за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.

Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка — регион дружественный и перспективный.

"Налажен политический диалог, который продолжается и сегодня, несмотря на давление со стороны США и ЕС… Мы говорим и, уверен, слышим друг друга", — добавил глава МИД РФ. Лавров заявил, что Россия пока отвечает на экономическую агрессию сдержанно

Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям — ни в 2014 году, ни сейчас.

"Мы готовы к дальнейшему развитию отношений… со всеми нашими латиноамериканскими друзьями, в том объеме, в котором к этому готовы они. Наш подход здесь абсолютно искренен, мы не ставим их перед выбором — "с кем им быть". У нас своей "доктрины Монро" не было и нет. Мы за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной, деидеологизированной основе. За наведение мостов, а не возведение стен", — заключил министр.

Около трети стран Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.

Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор и Сент-Винсент и Гренадины.