МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Два вертолета Ми-8 ведут работы по охлаждению цистерн после ЧП на Крымском мосту, сообщила пресс-служба МЧС России. Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий

"На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России для охлаждения цистерн", — сказано в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.