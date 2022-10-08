МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ, власти Крыма и Севастополя внимательно следят за ситуацией с товарными запасами в регионах, они находятся на достаточном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Генпрокурор поручил контролировать цены на продукты и топливо в Крыму

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

"По информации от Крыма и Севастополя, товарные запасы в этих регионах находятся на достаточном уровне. Торговые организации поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах. Совместно с властями регионов и другими ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти — ред.) мы внимательно следим за ситуацией", — отметили в министерстве.

В Минпромторге также напомнили, что совместно с федеральными торговыми сетями министерство на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.