СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры Крымского моста, к обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. Оператор перенаправил идущие в Крым поезда в Анапу

"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", — говорится в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.