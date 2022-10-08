ВЕНА, 8 окт — ПРАЙМ. Несколько сотен людей в столице Австрии — Вене принимают участие в митинге в центре города, они требуют отмены антироссийских санкций, сохранения военного и политического нейтралитета страны, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости. Тысячи протестующих в Берлине потребовали отмены антироссийских санкций

Протестующие держат плакаты "Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США", "За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией", "Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции". Несколько человек держат российские и украинские флаги.

Выступающие на митинге участники, призвали собравшихся "осознанно голосовать" на выборах президента Австрии, которые состоятся 9 октября. По их словам, нынешние власти республики и, в частности, президент Александер Ван дер Беллен "умеют только призывать нас затягивать ремень", не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса.