По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта
Аксенов: начато движение автотранспорта по Крымскому мосту для легковых машин и автобусов
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", — написал он в своем Telegram-канале.