МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Для грузовых фур запустят паром "Керчь — 2" через Керченский пролив

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", — написал он в своем Telegram-канале.