КЕРЧЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что было запущено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что движение идет со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Пропускают по 10 автомобилей в определенное время.

Как уточнили сотрудники полиции, которые стоят на подъезде к мосту, это необходимо для того, чтобы проводить досмотр автомобилей.