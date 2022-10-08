МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. ЧП на Крымском мосту никак не повлияет на запас продуктов, медикаментов и топлива в Херсонской области, поставки в регион уже ранее были переориентированы на маршруты через Донбасс, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Для грузовых фур запустят паром "Керчь — 2" через Керченский пролив

"Они уже используются достаточно активно. Кстати, не только для того, чтобы доставлять продукты и товары именно в Херсонскую область. Работают оптовые херсонские рынки, откуда вывозят продукцию херсонских аграриев и в сторону Ростова, и дальше на территорию (других регионов) РФ", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, нужно ли на фоне ЧП на Крымском мосту переориентировать поставки товаров в Херсонскую область на маршрут через новые территории.

По его словам, ЧП на Крымском мосту никак не повлияет на ассортимент продуктов и медикаментов в Херсонской области. "Все поставляется без проблем", — отметил Сальдо.

"Запаса топлива в Херсонской области достаточно на длительный период, его подвозят каждый день", — добавил он.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.