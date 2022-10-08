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Путин не планирует обращение к россиянам в ближайшие дни
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. Обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет", — сказал он в... ПРАЙМ, 08.10.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, обращение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в планах президента обращение к гражданам страны.