МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ

"Нет", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в планах президента обращение к гражданам страны.