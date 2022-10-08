МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. По оперативным данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, сообщила в субботу пресс-служба ведомства на "Правительственном портале". Глава МВФ подтвердила выделение 1,3 миллиарда долларов Украине

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% [±2%]. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 падение ВВП на Украине оценивается на уровне 30%", — сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что в прошлом месяце капитальные расходы госбюджета по сравнению с августом 2022 увеличились на 33,2%. В сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепей поставок нефтепродуктов и оперативной диверсификации поставщиков, что в целом уравновесило внутренний рынок и способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители.

В ведомстве отметили, что наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1% в сентябре против 44,1% в августе).

Среди положительным экономических факторов минэкономики назвало улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта украинской агропродукции морским транспортом, так и через наращивание перевозок грузов по железной дороге.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.