МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧП на Крымском мосту, совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщила пресс-служба министерства. По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", — сказано в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.