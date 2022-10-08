Глава МЧС прибыл на место взрыва на Крымском мосту
МЧС: глава министерства Куренков прибыл на место взрыва на Крымском мосту и совершил облет
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧП на Крымском мосту, совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщила пресс-служба министерства.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", — сказано в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.