МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу становится все труднее вводить новые санкции против России, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас британской газете Telegraph. Участники протеста в Вене потребовали отмены санкций против России

"Становится все труднее вводить санкции. Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема", — сказала Каллас.

Также она отметила, что ЕС все тяжелее сохранять единство в вопросе санкций.

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.