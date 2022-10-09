МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности, наращивает экспортные возможности и готова вносить свой вклад в решение глобальных продовольственных проблем, помогать беднейшим, развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве

Поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, глава государства отметил, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики, год за годом демонстрирует убедительный и достойный результат.

"Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых – порядка 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свекла, соя, подсолнечник", — сказал он.

Путин добавил, что объемы животноводческой продукции также растут.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным важным необходимым для людей видам продуктов. Успешно решаем вопросы продовольственной безопасности. И более того, наращиваем экспортные возможности. Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам", — сказал президент, добавив, что это прямой результат вложенных работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий.

Путин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу, пожелав им благополучия.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.