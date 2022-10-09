МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать возможности в селекции и генетике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства. Путин заявил о готовности России помогать бедным странам с продовольствием

"Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития. Нам нужно повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современные отечественные оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций", — сказал Путин.

Президент напомнил, что в сентябре правительство утвердило обновленную стратегию развития АПК. Среди ее ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе.

"А это строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы "Сельская ипотека", это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, все то, что важно для людей", — добавил Путин.

Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственность, рачительный подход и стремление возрождать лучшие аграрные традиции.