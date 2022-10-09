МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вскоре столкнутся с невозможностью поставлять Украине некоторые виды боеприпасов — об этом, как сообщает AFP, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. В Белом доме раскрыли объем нового пакета военной помощи Украине

По его словам, запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить. Это касается и ракет для комплексов HIMARS. Каисиан предупредил, что если США поставят Украине треть имеющегося запаса, как это было в случае с "Джавелинами" и "Стингерами", то Киев получит от 8 до 10 тысяч ракет. "Этого запаса, возможно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется", — подчеркнул он.

Отмечается, что ранее он занимался закупками оружия для правительства США.

Восстановление запасов до уровня, предшествовавшего началу российской спецоперации на Украине, "может занять годы", предупредил Кансиан.

Другой неназванный американский военный чиновник заявил, что потребность Украины в боеприпасах оказалась "намного больше, чем ожидалось".