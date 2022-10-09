МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сумма, которую сотрудник получает за больничный лист, зависит от стажа работы — общего трудового стажа, в течение которого за него вносились отчисления, рассказала RT глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Россиянам рассказали, как сохранить отпуск в случае болезни

По ее словам, если такой общий стаж составляет менее пяти лет, то за время болезни оплачивается 60% среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100%.

Подсчитать, на что можно рассчитывать, уходя на больничный, можно в несколько шагов. Сначала следует вычислить средний дневной заработок, учитывая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (ПСОТ). Для этого зарплату за два предыдущих года разделить на 730 дней. При этом следует учитывать лимит расчёта. В 2021 году он составлял 966 тысяч рублей, в 2020-м — 912 тысяч рублей, а в 2022-м — 1 032 тысяч рублей.

Так, в 2022 году за один день нетрудоспособности работнику с максимальным стажем будет выплачено не более чем 2572,60 рубля, объяснила эксперт.

Затем полученную сумму нужно умножить на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент, зависящий от страхового стажа — упомянутые 60, 80 или 100%. Далее рассчитать общий трудовой стаж из трудовой книжки и окончательную сумму выплат.

При этом выплаты по больничным, как и любые другие, облагаются подоходным налогом. То есть из расчетной суммы предстоит вычесть 13%.

"Если в последние два года вы не работали или почти не работали, то бухгалтер рассчитает ваш больничный исходя из минимального размера оплаты труда (федерального МРОТ) + районный коэффициент (в том случае, если он установлен в вашем регионе)", — уточнила эксперт. Она напомнила, что для ряда категории работников есть исключение. Например, это касается находящихся в отпуске по беременности и родам.

По словам Головановой, в случае болезни лучше не идти на трудовые подвиги, а сделать небольшую паузу. "Оформив больничный лист и оставшись дома, вы избавите от возможной инфекции коллег и быстрее поправитесь сами", — заключила эксперт.