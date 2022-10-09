МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Зимбабве настроено на увеличение товарооборота с Россией и не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. В Зимбабве хотят открыть прямое авиасообщение с Россией

По его словам, страна "определенно" настроена на увеличение товарооборота с Москвой.

"Но я считаю, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. Торговля — это двусторонний процесс. Мы импортируем из России пшеницу и в большей степени удобрения. И мы поставляем в Россию табак и другие продукты. Объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса — с обеих сторон", — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем, он заявил, что "это подлежит обсуждению".

"Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты", — добавил Муденда.

Спикер также сообщил, что Зимбабве заинтересовано в российских инвестициях — не только в горнодобычу, но, что важнее, в разведку ископаемых. Россия представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины.

"У нас есть около 40 видов полезных ископаемых, но мы хотели бы знать точные запасы. На данный момент точной оценки того, сколько у нас, например, золота, алмазов, нет", — сказал он.

"Это можно оценить только при проведении интенсивной и экстенсивной разведки, вот почему я хочу верить, что российские компании смогут работать вместе с нашим правительством. Чтобы мы знали в деталях, что у нас есть, тогда мы можем уже предметно общаться с инвесторами, представлять наши запасы и договариваться о планах по добыче", — отметил Муденда.

В прошлом году сообщалось, что компания "Росгеология" предлагает властям Зимбабве обновить геологические карты страны, чтобы полнее раскрыть ее ресурсный потенциал.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.