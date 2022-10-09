МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником. Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве

"Сегодня в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли", — отметил премьер.

Однако, по его словам, необходимо и дальше "сохранять набранные темпы, увеличивать урожайность, развивать племенное дело, вовлекать новые земли в сельхозоборот, реализовывать проекты в сфере селекции и генетики".

"Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий", — добавил Мишустин.