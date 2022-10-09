МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику, сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале. Минтранс сообщил о стабильной работе паромной переправы в Крым

"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку", — сказано в сообщении.

Согласно данным НАК, утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над судоходной частью моста не была повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.