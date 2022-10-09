АНКАРА, 9 окт — ПРАЙМ. Из украинских портов в выходные в рамках продуктовой сделки вышли 17 судов с зерном, сообщило министерство национальной обороны Турции. Из украинских портов вышли еще 13 судов в рамках зерновой сделки

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня", — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.