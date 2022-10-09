СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы паромной переправы, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Фуры со скоропортящимися продуктами отправят в Крым на паромах приоритетно

"Со вчерашнего дня через паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей "Газель" и 653 пассажиров — катерами и паромом на двух направлениях", — сказал Лукашенко.

Катера и паромы сейчас ходят на линии порт "Крым" — порт "Кавказ". Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань вечером накануне. Ночью уже заработал паром "Керченский-2" для перевозки автомобилей. По словам Лукашенко, в Керчь уже прибыл паром "Лаврентий", который уже сегодня начнет перевозку фур и большегрузов.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.