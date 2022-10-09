ПЕТРОПАВЛОВСК — КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начнет рабочую неделю с совещания с постоянными членами Совбеза РФ, запланированы и другие мероприятия — энергетический форум и встреча с избранными главами регионов, сообщает телеканал "Россия1". Путин и президент Киргизии договорились встретиться на саммите в Астане

Кроме того, Путин посетит Астану, где запланированы саммиты лидеров СНГ и "Россия-Центральная Азия".