КИШИНЕВ, 9 окт — ПРАЙМ. Представители оппозиционной молдавской партии "Шор" и их сторонники начали в воскресенье новую массовую акцию протеста в Кишиневе, они требуют отставки правительства Молдавии и досрочных выборов в парламент, сообщил корреспондент РИА Новости. Жители Молдавии в сентябре смогли сократить потребление газа

Протестующие собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Они держат в руках флаги Молдавии и скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы". В акции также принимают участие депутаты парламента от партии "Шор".

"Друзья, досрочные парламентские выборы — это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!", — обратился перед протестом к жителям страны лидер партии Илан Шор в соцсетях.

Протестующие выражают недовольство беспрецедентным ростом цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, достигшую в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Критика руководства страны вызвана нежеланием вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Молдавия не видит причин для расторжения контракта "Газпромом"

Один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ отметил, что протест должен был пройти на площади Великого Национального Собрания, но городская администрация начала подготовку празднования храмового праздника Кишинева.

В центре молдавской столицы перекрыто движение транспорта.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.