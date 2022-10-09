МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщила ведомственная охрана железнодорожного транспорта России. В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур

"Для ликвидации последствий взрыва направлены боевые расчеты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге…. С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская", — сказано в сообщении.

В процессе ликвидации пожара поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После того, как открытое горение было устранено пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом. По завершении операции поезда проследовали к местам дислокации.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.