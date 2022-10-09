КИШИНЕВ, 9 окт — ПРАЙМ. В антиправительственном митинге в Кишиневе, организованном партией "Шор", приняли участие более 60 тысяч человек, сообщила пресс-служба фракции. Жители Молдавии в сентябре смогли сократить потребление газа

"В сегодняшней акции приняли участие 60 тысяч человек, в очередной раз требуя отставки власти партии "Действие и солидарность" и Майи Санду, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Еще 100 палаток было установлено сегодня на бульваре Штефана чел Маре", — сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Протестующие приняли резолюцию с требованием к властям компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта.

Участники в воскресенье провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Они требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Организаторы уточнили, что всего в центре столицы установлено около 350 палаток, в которых люди живут уже четыре недели, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.

Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.