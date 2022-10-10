ЛДПР подготовила проект об амнистии для осужденных за преступления в предпринимательстве
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила проекты постановлений, согласно которым предлагается освободить от наказания лиц, впервые осужденных за преступления в предпринимательской деятельности, соответствующие проекты постановлений размещены в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
"Предлагается освободить от отбывания наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, и прекратить уголовные дела в отношении таких лиц, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и судов", — сообщается в пояснительной записке к проектам.
Отмечается, что обязательным условием предоставления амнистии является возмещение убытков потерпевшим.
"Обязательным условием для применения амнистии, согласно проектам, является выполнение подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. Это условие касается как лиц, уголовные дела в отношении которых находятся в стадии судебного рассмотрения или предварительного расследования, так и лиц, приговоры в отношении которых вступили в законную силу", — уточняется в пояснительной записке.
Кроме того, лица, попадающие под амнистию, не освобождаются от административного наказания.
Согласно тексту проекта постановления, исполнение данного постановления должно быть завершено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.
Согласно пояснительной записке, "амнистия позволит вернуть предпринимателей к экономической деятельности, что крайне актуально в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику России и проведения частичной мобилизации".
https://1prime.ru/state_regulation/20221010/838406112.html