МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила проекты постановлений, согласно которым предлагается освободить от наказания лиц, впервые осужденных за преступления в предпринимательской деятельности, соответствующие проекты постановлений размещены в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова. В Госдуму внесут закон об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу

"Предлагается освободить от отбывания наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, и прекратить уголовные дела в отношении таких лиц, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и судов", — сообщается в пояснительной записке к проектам.

Отмечается, что обязательным условием предоставления амнистии является возмещение убытков потерпевшим.

"Обязательным условием для применения амнистии, согласно проектам, является выполнение подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. Это условие касается как лиц, уголовные дела в отношении которых находятся в стадии судебного рассмотрения или предварительного расследования, так и лиц, приговоры в отношении которых вступили в законную силу", — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, лица, попадающие под амнистию, не освобождаются от административного наказания.

Согласно тексту проекта постановления, исполнение данного постановления должно быть завершено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Согласно пояснительной записке, "амнистия позволит вернуть предпринимателей к экономической деятельности, что крайне актуально в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику России и проведения частичной мобилизации".