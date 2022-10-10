ПЕКИН, 10 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис разделяет Запад, в то время как энергетические компании США "используют войну, чтобы разбогатеть", страны Европы "готовятся к суровой зиме", отмечают китайские эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Володин рассказал, за счет кого США будут решать проблему госдолга

По словам директора Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэя, высокие цены на энергоносители, несомненно, разделят Запад, так как, отмечает эксперт, совершенно очевидно, что "энергетические компании США используют войну, чтобы разбогатеть, а высокие цены напрямую бьют по экономике ЕС, повышая затраты для производственных отраслей".

"В будущем, с обострением украинского кризиса, все больше и больше производств будут покидать Европу и перемещаться в Азию и Америку, и тогда экономика Европы будет опустошена", — приводит издание его слова.

Ван Ивэй отметил, что в настоящее время из-за государственных субсидий повседневная жизнь простых людей не сильно изменилась, но в долгосрочной перспективе высокие долги и ослабление национальной мощи в конечном итоге окажут влияние на жизни обычных европейцев.

По мнению китайских экспертов, на данный момент ЕС мало что может сделать, чтобы остановить кризис, даже несмотря на то, что элиты ЕС хорошо понимают стратегию США по использованию российско-украинского кризиса для ослабления своего основного экономического конкурента — ЕС. Внутренние разногласия делают ЕС неспособным справиться с кризисом в качестве влиятельной и единой силы.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отмечает, что крупнейшие экономки ЕС не доверяют России, но также не доверяют и США, потому они будут искать решение проблемы при помощи третьих стран.

"Гегемония США идет на убыль, поэтому Вашингтон становится все менее и менее надежным (партнером). Вот почему ЕС стремится к диверсификации поставок энергоресурсов при помощи Африки и Ближнего Востока", — сказал он.

Издание также отмечает, что учитывая потребности европейского рынка и производственные мощности Китая, у Европы и Китая есть "большой потенциал" для сотрудничества в области новой энергетики.