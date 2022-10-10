МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валютах на уровне "BB", прогноз по рейтингам позитивный, говорится в сообщении агентства. Премьер Греции заявил, что ЕС не сможет найти замену российскому газу

Краткосрочные РДЭ Греции в обеих валютах сохранены на уровне "B".

"Греция имеет такой показатель дохода на душу населения, который намного превышает средние показатели для уровней "ВВ" и "ВВВ". Рейтинги корпоративного управления и показатели человеческого развития являются одними из самых высоких среди стран с неинвестиционными рейтингами", — комментируют аналитики агентства.

Среди негативных факторов Fitch отмечает, что указанные преимущества по-прежнему сочетаются с кризисом суверенного долга, который включает государственный и внешний долг, а также высокий, хотя и быстро снижающийся, уровень проблемных кредитов (NPL).

Позитивный прогноз отражает ожидаемое снижение долга государственного сектора в контексте с по-прежнему низкой средней стоимостью заимствований, отмечает агентство. При этом указывается на некоторую степень устойчивости экономики Греции, несмотря на ухудшение экономического прогноза по еврозоне в последние месяцы.

Fitch полагает, что несмотря на замедление активности во втором полугодии текущего года, рост ВВП составит в этом году 5,5%. В следующем году экономическая активность будет стагнировать в первом полугодии, а во втором — поднимется, в результате снижение ВВП в 2023 году может составить 0,2%, а в 2024 году ожидается рост экономики — на 1,8%.