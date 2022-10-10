МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Франции в третьем квартале, вероятно, вырос на 0,25% по сравнению с предыдущим кварталом ввиду снижения активности в промышленности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на ежемесячный экономический прогноз Банка Франции. Согласно предыдущей оценке рост должен был составить 0,3%. СМИ: Франции грозят проблемы с производством продуктов из-за цен на энергию

"В экономических условиях, которые характеризуются энергетическим кризисом, а также проблемами с поставками и наймом, активность в целом сохраняет устойчивость, но промышленность пострадала сильнее, чем другие сектора", — сказали в Банке Франции.

Деловая активность в испытывающем трудности промышленном секторе в сентябре осталась без изменений, тогда как сфера услуг продолжила расти, отметил банк в своем прогнозе, основанном на опросах глав компаний.

Как и в прошлом месяце, центральный банк заявил, что руководители компаний сообщают о более высокой неопределенности, вызванной опасениями в отношении цен на энергоносители и доступности электроэнергии.

Первые индикаторы указывают на небольшой общий рост в октябре, добавил центральный банк, хотя доминирующая в экономике сфера услуг, вероятно, будет расти более медленно, чем в предыдущие месяцы.

Статистическое бюро Insee в отдельном отчете, опубликованном на прошлой неделе, сообщило, что рост ВВП в 3-м квартале, вероятно, составит 0,2%, а в 4-м квартале ожидается стагнация.

Во втором квартале ВВП Франции вырос на 0,5%.