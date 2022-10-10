МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности и отметил, что этот проект выполняет обучающую миссию и способствует повышению финансовой грамотности личности и общества, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"

Заключительный этап второй Международной олимпиады по финансовой безопасности открылся в Сочи, в финал войдут 500 школьников и студентов России, из которых 100 — иностранные студенты.

"Приветствую вас на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности. Отрадно, что ваша содержательная, востребованная временем инициатива получила широкую поддержку отечественных и международных профильных организаций… В нашей стране уделяется приоритетное внимание вопросам повышения финансовой безопасности личности и общества, защите законных прав граждан, совершенствованию финансовой грамотности населения, особенно молодежи. И на этом направлении ваш проект призван выполнять важную обучающую, воспитательную, просветительскую миссию", — говорится в телеграмме.

По мнению Путина, олимпиада дает возможность молодежи проявить знания и компетенции в сфере финансовой, юридической и информационной грамотности. Он также выразил уверенность в высоком организационном уровне олимпиады.

"Желаю вам успехов и всего самого доброго", — резюмировал президент.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится под патронажем президента РФ Владимира Путина. Олимпиада ориентирована на популяризацию финансовой безопасности. Проведение мероприятия соответствует задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады — создание условий для самореализации и развитию талантов детей.