ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Отключение электричества произошло в понедельник на датском острове Борнхольм из-за повреждения подводного кабеля, идущего из Швеции, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. США хотят изучить подводные аудиозаписи с места ЧП на "Северных потоках"

Как сообщается, оператор электросети Борнхольма, компания Trefor подтвердила, что на "острове в настоящее время наблюдаются перебои". Одновременно в Trefor заявили, что выясняют причины обрыва кабеля.

По данным агентства, с 10.35 по московскому времени треть населения острова снова получает электричество. Ожидается, что к 13.00 по московскому времени подача электроэнергии будет полностью возобновлена.

Ранее вблизи Борнхольма в результате терактов были повреждены газопроводы "Северный поток".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.