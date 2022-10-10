ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг стали лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2022 год. Путин оценил работу Нобелевского комитета

Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук. Как сообщается, премия присуждена за "исследование банков и финансовых кризисов".