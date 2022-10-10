Глава МВФ заявила о грядущей рецессии мировой экономики
Глава МВФ заявила о росте рисков рецессии мировой экономики
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, а общепланетарные потери от экономического замедления достигнут к 2026 году 4 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году", — сказала она в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом.
"Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян", — добавила Георгиева.
Мэлпасс также заявил, что видит угрозу мировой рецессии в следующем году.