ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс допустил риск мировой рецессии в 2023 году из-за замедления ведущих экономик, а также увеличения долговой нагрузки на развивающиеся страны. Глава МВФ заявила о грядущей рецессии мировой экономики

"Где риск и реальная угроза мировой рецессии в следующем году? Ряд ведущих экономик замедляются. Обесценивание валют ведет к росту уровня долга развивающихся стран. Увеличение учетных ставок ведет к дополнительной нагрузке и инфляция остается главной проблемой для каждого, но особенно для бедных", — заявил Малпасс на встрече с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Мы видим проблемы в образовании и энергоносителях, перебои (поставок) удобрений и продовольствия. Так что имеет место огромный набор проблем", — добавил он.

Президент Всемирного банка указал на риски для крупнейших экономик, вызванные увеличением фискальной нагрузки и ростом заимствований. По оценке Малпасса, это ограничивает их возможности к дальнейшему развитию.