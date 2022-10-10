РИМ, 10 окт — ПРАЙМ. Банк Италии (центробанк) предполагает минимальный рост валового внутреннего продукта страны в следующем году, сообщил его генеральный директор Луиджи Федерико Синьорини. В Италии начались акции протеста на фоне роста цен на газ и электричество

"По нашему базовому прогнозу ожидается, что изменение ВВП останется в среднем положительным в 2023 году, поскольку ожидается, что экономика вернется к росту во второй половине года", — заявил он, выступая на публичном мероприятии в Риме.

По словам Синьорини, прогнозы роста будут "существенно сокращены" для следующего года.

"При неблагоприятном сценарии, предполагающем более сильное и продолжительное воздействие войны на доступность и цены энергоносителей, а также на мировую торговлю и неопределенность, экономика продолжит сокращаться еще несколько кварталов, а ВВП в среднем по году упадет", — сказал представитель руководства финансового учреждения.

Недавние оценки итальянского правительства сократили прогноз роста итальянского ВВП в 2023 году до 0,6% с 2,3%.

Ранее национальный институт статистики Istat сообщил, что ВВП Италии вырос на 5% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост по сравнению с первыми тремя месяцами этого года составил 1,1%. Оценки роста ВВП, перенесенного на весь текущий год, составляют 3,6%. При этом Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) на минувших выходных спрогнозировала стагнацию экономики уже с конца нынешнего года.