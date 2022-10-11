МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Есть много народных примет, связанных с погодой, и некоторые из них действительно "работают", рассказал в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Жителям Центральной России рассказали, когда пойдет "волна грибов"

Так, по его словам, представление о том, что красный закат предвещает дождь, имеет научное обоснование.

"Закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80 процентов воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении. Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок. А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, завтра они будут над нами, и из этих облаков пойдет дождь", – объяснил эксперт.

С другой стороны, резкое похолодание во время проливных дождей может быть признаком скорого прекращения осадков.

"В Северном полушарии так устроено, что если идет циклон с осадками, то сначала идет теплый атмосферный фронт, приходит теплый воздух, поэтому бывает резкое потепление. А за циклоном всегда бывает либо антициклон, либо гребень антициклона. Поэтому, когда центр циклона уходит, начинается резкий рост атмосферного давления, похолодание. Это значит, что уже начинается антициклональная активность, а это всегда к хорошей погоде", – заключил Синенков.