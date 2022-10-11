АНКАРА, 11 окт — ПРАЙМ. Около 300 сухогрузов с сельскохозяйственной продукцией прошли за два с половиной месяца через безопасный коридор в рамках "продуктовой сделки", было отгружено 6 миллионов тонн зерна, сообщает турецкая газета Yeni Şafak. Лишь 25-26% поставок зерна с Украины достигло беднейших стран

"В зерновом коридоре, созданном по инициативе Турции, продолжается движение судов. Через коридор, открытый 2,5 месяца назад, прошло 292 судна. Было отгружено 6 миллионов тонн зерна. До сих пор суда перевезли кукурузу, пшеницу, семена канолы, подсолнечное масло, сахарную свеклу, сою, горох и семена подсолнечника",- пишет издание.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.