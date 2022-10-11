МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Новая Зеландия вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями, заявила министр иностранных дел страны Нанайя Махута. Австралия пообещала ввести санкции против 28 россиян из-за референдумов

"Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением (президента РФ Владимира) Путина по присоединению территории… а также 51 человека, включая Александра Абрамова", — заявила она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 1News.

Среди попавших под санкции российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Телеканал сообщил, что ему запрещен въезд в страну.

Президент России Владимир Путин выступил 30 сентября в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии этих регионов в состав России. В среду глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие четырех регионов в состав России.