МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. После введения в действие восьмого пакета санкций против России стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в 123 миллиарда евро, следует из материалов Еврокомиссии, с которыми ознакомился РБК. Новая Зеландия вводит антироссийские санкции против 75 человек

Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран Евросоюза — импорта и экспорта, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций.

Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.

В новый пакет вошли торговые санкции — дополнительные ограничения на импорт российских товаров в ЕС — это, в частности, пластмассы, косметика. Запрещен и экспорт европейских товаров в Россию — в том числе электронных микросхем. Нельзя отныне оказывать российским клиентам архитектурные и инженерные услуги, а также услуги в области ИТ-консалтинга и юридические услуги.

Что касается экспорта европейских технологий в Россию, ЕС запретил поставлять некоторые товары для авиационного сектора, также под запрет подпал экспорт полупроводниковых приборов.

Ограничения на импорт, согласно подсчетам, достигают почти 90 миллиардов евро. До нового раунда санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в 24,8 миллиарда евро, а теперь — почти в 30 миллиардов, или 33,5% прошлогоднего экспорта ЕС в Россию, следует из материалов комиссии.