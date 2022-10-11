МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве, создавая тем самым угрозу биологической безопасности РФ, но в стране достаточно и своих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий

"В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены", — сообщили в пресс-службе.

Согласно ФЗ "О биологической безопасности в РФ", все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в стране лекарств для ветприменения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. В пресс-службе отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления закона в силу вместе с переходным периодом, чтобы собрать необходимые сведения.

"Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России. В особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы… Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги — как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем, закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять", — подчеркнули в пресс-службе. Подкомиссия поддержала продление сниженных пошлин на корм для лососевых рыб

Там отметили, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ. В свою очередь, все штаммы, переданные производителями ветпрепаратов, хранятся в коллекциях на основании договора с госучреждением, который гарантирует сохранение права интеллектуальной собственности.

"В случае с лекарственными препаратами речь идет об обязательном предоставлении образцов микроорганизмов в орган по депонированию с целью патентования. Ссылка на коммерческую тайну в данном случае не уместна", — заметили в пресс-службе.