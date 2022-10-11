МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Южной Кореи намерены выпустить скидочные купоны на 12,7 миллиона долларов для продуктовых товаров к концу этого года, чтобы помочь населению справиться с инфляцией, сообщило южнокорейское агентство Ренхап. СМИ: в Южной Корее обеспокоены законом США о снижении инфляции

Отмечается, что план Министерства экономики и финансов Южной Кореи предусматривает предоставление скидок на 20-30% на сельскохозяйственные и мясные, рыбные продукты. К апрелю 2023 года в Южной Корее будут также выпущены ваучеры на энергию на 156,3 миллиарда вон (около 109 миллионов долларов США).

По информации Ренхап, в сентябре инфляция в Южной Корее поднялась до 5,6%, и уже 18-й месяц подряд этот рост составляет более двух процентов в месяц.

Цены на мясо и рыбу в сентябре возросли на 6,2%, на овощи — на 22,1%, а на редьку дайкон и пекинскую капусту соответственно на 95% и 91%.

Как указывал второй заместитель министра финансов страны Чхве Сан Дэ, неопределенности на финансовом рынке и в реальной экономике во многом остаются обусловленными ухудшением внешних условий.