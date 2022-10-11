МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительству Великобритании потребуется ужесточить бюджетную политику и сократить расходы на более чем 60 миллиардов фунтов стерлингов для стабилизации государственного долга после объявления о масштабном снижении налогов, говорится в прогнозе Института фискальных исследований (IFS), опубликованном во вторник на сайте организации. В Британии могут ограничить доходы производителей возобновляемой энергии

"Ему (министру финансов Квази Квартенгу) придется объявить ужесточение бюджетной политики на более чем 60 миллиардов фунтов стерлингов, просто чтобы стабилизировать (уровень) долга как долю национального дохода в 2026-27 (финансовом) году", — сказано в документе.

Такое сокращение расходов потребует серьезных решений. Для проведения даже части задуманных реформ правительству потребуется урезать финансирование государственных услуг на 14%, прогнозирует IFS.

При этом если эта мера не будет применяться к бюджетам системы здравоохранения и оборонного сектора, необходимо будет сократить финансирование остальных услуг на 27%, сказано на сайте.

Принятие таких решений будет зависеть от экономических показателей, однако несмотря на неопределенные прогнозы на фоне нестабильной ситуации, даже при дополнительном росте экономики на 0,25% каждый год Британии все равно будет необходимо примерно 40 миллиардов фунтов к 2026 году, говорится в документе.

По данным IFS, заимствования правительства Великобритании в этом году достигнут почти 200 миллиардов фунтов стерлингов, что почти на 100 миллиардов больше, чем прогнозировало Бюро по бюджетной ответственности в марте 2022 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала уменьшить размер государственного долга Великобритании на фоне шквала критики в отношении нового плана по поддержке экономики из-за опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был ранее представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.