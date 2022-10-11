МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт, говорится в сообщении кредитной организации. Эксперт предупредил, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей

"Хотим предупредить вас о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор", — сообщил банк по своему официальному каналу в мессенджере Telegram.

Затем пользователи звонят по указанному в письме номеру, боясь лишиться доступа к сервису, а "оператор" начинает убеждать: чтобы не попасть в "чёрный список", нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги.

Инструкция будет звучать вполне логично, но всё это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения, предупреждают в банке.

Сбербанк советует в таких ситуациях принимать решения не спеша, самим позвонить на номер с официального сайта сервиса и никогда не сообщать данных своей карты посторонним людям.