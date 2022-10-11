МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. За первые три квартала ВВП Белоруссии достиг 95,3% в годовом выражении, на 0,2 процентного пункта превысил показатель месяцем ранее. Об этом сообщило информагентство Белта со ссылкой на заместителя министра экономики республики Дмитрия Ярошевича. В Белоруссии опровергли информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

По словам замглавы ведомства, в белорусской экономике сохраняется преобладание положительных трендов.

Ключевым результатом реализуемых правительством мер поддержки экономики стала сбалансированная работа реального сектора, отметил замминистра. Об этом свидетельствует позитивная динамика финансовых результатов предприятий. "Их выручка по итогам (первых — ред.) семи месяцев 2022 года росла быстрее себестоимости на 0,9 процентного пункта. Рентабельность продаж выше уровня прошлого года — на 0,8 процентного пункта", — отметил Ярошевич.

Замминистра добавил, что удельный вес убыточных организаций и долговой нагрузки снизился. Отлаженная логистика поставок и выгодные продажи обеспечили по итогам восьми месяцев рекордное внешнеторговое сальдо за последние десять лет — 3,5 миллиарда долларов, подчеркнул он.

По прогнозам Ярошевича, тенденция на прирост ВВП Белоруссии месяц к месяцу сохранится.